Як і в Бахмута, місією Авдіївки може бути нищення великої кількості ворога, - ветеран Гетьман
Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що як і в Бахмута, місією Авдіївки може стати нищення великої кількості ворога
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"Давайте я буду триматися думок, які в цьому розбираються не найгірше. Це, наприклад Американський інститут дослідження війни, який проаналізував ситуацію, який чудово розуміється. От навіть якщо доведеться відходити з Авдіївки - суттєво стратегічних змін на Східному фронті, як ми називаємо фронт від Куп'янська до Вугледара, не буде", - зазначив Гетьман.
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Він також додав, що Авдіївка може стати другим Бахмутом, адже буде виконувати свою військову місію - нищення великої кількості ворога.
"Під Бахмутом ворог поклав близько 50 тис., на кожних 42 см Бахмутської території - одне життя російського військового. Що вони досягли? Нічого. Що змінилося? Змінилося те, що ми зараз атакуємо й намагаємося звільнити Бахмут не несучи таких великих втрат, як у росіян. Так само можу статися і з Авдіївкою, що перемоловши дуже велику кількість ворога нам доведеться відходити з цього міста й принципово нічого не зміниться", - зауважив ветеран.
- В Інституті вивчення війни вважають, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ в довгостроковій перспективі.
- Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 жовтня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та поділився ситуацією на фронті.
- Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.
- 28 жовтня в міністерство оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.
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