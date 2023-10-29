Як і в Бахмута, місією Авдіївки може бути нищення великої кількості ворога, - ветеран Гетьман

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Давайте я буду триматися думок, які в цьому розбираються не найгірше. Це, наприклад Американський інститут дослідження війни, який проаналізував ситуацію, який чудово розуміється. От навіть якщо доведеться відходити з Авдіївки - суттєво стратегічних змін на Східному фронті, як ми називаємо фронт від Куп'янська до Вугледара, не буде", - зазначив Гетьман.

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Він також додав, що Авдіївка може стати другим Бахмутом, адже буде виконувати свою військову місію - нищення великої кількості ворога.

"Під Бахмутом ворог поклав близько 50 тис., на кожних 42 см Бахмутської території - одне життя російського військового. Що вони досягли? Нічого. Що змінилося? Змінилося те, що ми зараз атакуємо й намагаємося звільнити Бахмут не несучи таких великих втрат, як у росіян. Так само можу статися і з Авдіївкою, що перемоловши дуже велику кількість ворога нам доведеться відходити з цього міста й принципово нічого не зміниться", - зауважив ветеран.