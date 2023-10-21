Міноборони спростило допуск безпілотників та РЕБ до експлуатації

Про це повідомляє Міноборони України.

Згідно зі змінами у порядку допуску безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби до експлуатації, відтепер він відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик. А також державні замовники можуть провести із виробниками БпЛА та РЕБ спільні відомчі випробування і отримати дозвіл на їх закупівлю, йдеться у повідомленні.

Новий порядок допуску БпЛА та РЕБ, розроблений Міноборони України, підтримав уряд.

"Відтепер Генштаб затверджуватиме технічні вимоги для БПЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари, для допуску до експлуатації. Крім того, на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ", - зазначають у Міноборони.

У відомстві пояснюють, що раніше процес допуску до експлуатації був невиправдано тривалим, тому що включав вивчення технічної документації, проведення випробувань, визначення та отримання потреби від Збройних Сил. Міноборони наголошує, що така задовга процедура неприпустима під час війни.