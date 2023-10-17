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Армія дронів: українські військові отримали ще 840 безпілотників

17 жовтня, 2023 вiвторок
09:34
Війна з Росією Армія дронів

У межах проєкту "Армія дронів" українські військові отримали ще 840 безпілотників українського виробництва, придбаних за кошти держбюджету

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації. 

Вказано, що українські військові отримали: 

  • 500 розвідувальних дронів DJI Mavic 3Е, які можуть передавати інформацію про позиції ворога;
  • 300 ударних FPV-дронів Phoenix 03 Heavy UCAV завдяки яким, військові можуть вражати пункти спостереження, бліндажі та бронетехніку ворога у будь-який час доби; 
  • 40 ударних дронів Vampire, які можуть працювати з навантаженням до 15 кг та у суцільній темряві.  

"Кожна партія дронів - збережене життя воїнів та крок до знищення окупанта. Віримо, що скоро побачимо смертоносні результати роботи цих безпілотників у звітах ударних рот. Забезпечуємо Сили оборони дронами - наближаємо перемогу", - наголосили у Мінцифрі. 

  • Раніше проєкт "Армія дронів" відправив на фронт майже дві тисячі безпілотників Autel EVO MAX 4T, які обладнані штучним інтелектом.

Україна
військові
Технології
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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