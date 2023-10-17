Армія дронів: українські військові отримали ще 840 безпілотників

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Вказано, що українські військові отримали:

500 розвідувальних дронів DJI Mavic 3Е, які можуть передавати інформацію про позиції ворога;

300 ударних FPV-дронів Phoenix 03 Heavy UCAV завдяки яким, військові можуть вражати пункти спостереження, бліндажі та бронетехніку ворога у будь-який час доби;

40 ударних дронів Vampire, які можуть працювати з навантаженням до 15 кг та у суцільній темряві.

"Кожна партія дронів - збережене життя воїнів та крок до знищення окупанта. Віримо, що скоро побачимо смертоносні результати роботи цих безпілотників у звітах ударних рот. Забезпечуємо Сили оборони дронами - наближаємо перемогу", - наголосили у Мінцифрі.