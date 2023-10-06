"Армія дронів": військові отримали майже 2 тис. безпілотників із ШІ
Проєкт "Армія дронів" відправив на фронт майже дві тисячі безпілотників Autel EVO MAX 4T: вони обладнані штучним інтелектом
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що дрони допоможуть українським оборонцям безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об’єкти росіян. Це стало можливо завдяки штучному інтелекту, який здатний автоматично визначати різні типи цілей, відстежувати їх на висоті та передавати дані.
"Щотижня передаємо масштабні партії безпілотників на фронт, а ударні роти БПЛА Армії дронів продовжують ставити нові рекорди. Тільки минулого тижня воїни вразили 220 одиниць російської техніки. Дякую військовим за службу та ефективне використання технологій. Працюємо далі", - додав Федоров.
- Раніше проєкт "Армія дронів" відправив на фронт понад тисячу безпілотників. Крім того, військові вперше отримали 30 роботизованих систем українського виробництва.
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