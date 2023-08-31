Армія дронів: на передову відправлять понад тисячу БПЛА й роботизовані системи

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що українські воїни отримають 900 FPV-дронів та понад сто Mavic та Matrice, які вже зарекомендували себе "як ефективні та смертоносні".

Вперше на фронт відправлять роботизовані системи українського виробництва, а саме:

25 автоматичних турелей з дистанційним керуванням "Шабля" - це платформа, на яку можна встановити кулемети, гранатомети чи іншу зброю і дистанційно уражати ворога на відстані до 2 км. Турель оснащена відеокамерою та тепловізором, що дозволяє керувати нею з укриття чи іншого безпечнішого місця. З її допомогою, серед іншого, можна збивати БПЛА, які летять невисоко.

5 наземних платформ "Рись", які можуть перевозити озброєння без фізичної присутності людей. Керування ними відбувається за допомогою пульта управління.

"Створюємо умови для розвитку технологій, які зберігають життя бійців. Відправили на фронт від Армії дронів пташки та роботизовані системи. Наша задача - щоб замість людей у бій відправляли техніку. Вперше наші воїни, крім дронів, отримають автоматизовані турелі українського виробництва і роботизовані наземні платформи", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри додали, що працюють над розвитком інших технологій в Україні.

Раніше проєкт "Армія дронів" відправив на фронт 270 ударних українських безпілотників Vampire. Дрони бачать у темряві за допомогою тепловізора.



