Армія дронів: на передову відправляють 270 українських безпілотників Vampire
Проєкт "Армія дронів" відправляє на фронт 270 ударних українських безпілотників Vampire. Вони допоможуть Силам оборони України знищувати позиції противника
Про це повідомляють Мінцифри.
"Це безпілотники українського виробництва. Смертоносні та нещадні. "Пташки" допоможуть Силам оборони України знищувати позиції противника", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дрони бачать у темряві за допомогою тепловізора. Тож точно вражатимуть склади техніки, оборонні споруди, особовий склад навіть уночі.
"Очікуйте на результат роботи Вампірів у звітах ударних рот", - додали у повідомленні.
- За майже рік існування проєкту "Армія дронів" за допомогою фонду United24 вдалося купити 3864 комплекси безпілотників.
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