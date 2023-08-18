Армія дронів: на передову відправляють 270 українських безпілотників Vampire

Про це повідомляють Мінцифри.

"Це безпілотники українського виробництва. Смертоносні та нещадні. "Пташки" допоможуть Силам оборони України знищувати позиції противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дрони бачать у темряві за допомогою тепловізора. Тож точно вражатимуть склади техніки, оборонні споруди, особовий склад навіть уночі.

"Очікуйте на результат роботи Вампірів у звітах ударних рот", - додали у повідомленні.