Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Армія дронів: для ЗСУ купили 3864 безпілотники

Армія дронів: для ЗСУ купили 3864 безпілотники

15 червня, 2023 четвер
23:22
Новини дрони ЗСУ

За майже рік існування проєкту "Армія дронів" за допомогою фонду United24 вдалося купити 3864 комплекси безпілотників

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Армія дронів – важливий проєкт, який спрямований на те, аби забезпечити Сили безпеки й оборони сучасними, якісними безпілотниками у достатній кількості. Протягом 11 місяців за кошти ми United24 закупили 3864 БПЛА на понад 4,3 млрд грн", - сказав Федоров.

Міністр зазначив, що наразі завершився перший етап проєкту "Армія дронів", за результатами якого Центри підготовки операторів БПЛА навчили 10 тис. військових за 10 місяців. Ще 10 тис. операторів БПЛА планують підготувати в межах другого етапу.

Проєкт "Армія дронів" стартував 1 липня 2022 року. Він започаткований Генштабом ЗСУ і Мінцифри з метою придбання безпілотників для ЗСУ та навчання фахівців для роботи з цією технікою.

Суспільство
Україна
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
14 червня, 2023 середа
Лукашенко заявив, що РФ та Україна на переговорах у Стамбулі домовлялися про "оренду" Криму
Дмитро Медведєв
14 червня, 2023 середа
Медведєв заявив, що демілітаризована зона між РФ та Україною має проходити біля Львова
окупанти
14 червня, 2023 середа
У Пологах окупанти перевдягаються у цивільне і кидають блокпости, в місті поменшало військової техніки, - мер
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.84
    Купівля 36.84
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 39.99
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
16 червня
00:13
Збірна Іспанії з футболу
Іспанія переграла Італію та вийшла у фінал Ліги націй
00:02
Сенат США
У сенат США внесено законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні активів РФ, - Зеленський
2023, четвер
15 червня
23:20
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з лідерами Белізу та Коста-Рики можливість проведення зустрічі Україна - Латинська Америка
22:54
F-16 Нідерланди
Навчання українців на F-16 почнеться влітку, у Східній Європі планують створити тренінговий центр, - міноборони Нідерландів
22:30
Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ прибув на ЗАЕС та оцінив її безпеку після підриву Каховської ГЕС
22:15
Шотландська дика кішка
У Шотландії вперше випустили у природу вирощених у неволі диких котів
21:44
Африканські лідери у Польщі
Відведення військ РФ, експорт зерна, питання арешту Путіна: Reuters дізналося деталі мирних пропозицій африканських лідерів
21:14
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: Гаазький суд має видати ще один ордер на арешт Путіна, - Наливайченко
21:06
Володимир Зеленський
Зеленський: успіх контрнаступу України означатиме для РФ програш у війні
21:04
Голодомор
Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українців: слово за парламентом
20:33
Рамштайн
Резніков за підсумками "Рамштайну": Упевнений, що в нас буде "пташина коаліція"
20:28
Росавіація
Росавіація майже півтора року розслідує масштабну кібератаку: джерела стверджують, що вірус у систему внесла українка
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Диктатор і "квартирне питання"
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 477-го дня війни: до підготовки українських бійців залучено 33 країни на трьох континентах, а США, Велика Британія, Данія та Нідерланди оголосили пакет допомоги для ППО України
19:39
Олександр Лукашенко
У Білорусі дозволили порушувати кримінальні справи проти померлих
19:23
Атака на Кривий Ріг
Кількість жертв ракетного удару росіян по Кривому Рогу в ніч на 13 червня зросла до 13
19:11
Кадирівці
Кадиров заявив, що підрозділ "Ахмат" розпочав охорону кордону РФ у Бєлгородській області
19:02
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ за день знищили 20 "шахедів", ворожий ЗРК С-300 та 3 склади боєприпасів, - Генштаб
18:27
F-16
Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 почалися. Речник ПС ЗСУ сказав, що "процес розтягнутий"
18:06
OPINION
Петро Олещук
"Моралізатор" Арестович як смерть гуманізму
17:55
збита ракета
Командир бригади, яка збила 6 "кинджалів" над Києвом: "Був шокований витримкою військових, вони не запанікували ні на секунду"
17:43
PR
В Україні з'явився унікальний бренд телевізорів G+ для зручного перегляду фільмів
17:34
генерал Марк Міллі
Генерал Міллі: для підготовки українських бійців відкрито понад 40 навчальних центрів, залучено 33 країни на трьох континентах
17:23
Олешки
Унаслідок затоплення Олешок зруйновано багато будинків, кількість загиблих визначити неможливо, – мер
17:06
ППО
Сотні ракет протягом кількох тижнів: США, Британія, Данія та Нідерланди посилять ППО України
16:52
Володимир Зеленський
Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт зброї до України
16:45
США Японія
Японія домовляється постачати артснаряди США, щоби поповнити запаси, передані Україні, - WSJ
16:39
Швейцарія
Швейцарія має намір продати Німеччині 25 зі своїх 96 списаних танків Leopard, – Bild
16:28
Партнерський матеріал
Історія Хіросіми: як своїм шансом на відродження скористалось місто, знищене ядерною бомбою
16:13
Новини компаній
FAVBET та Міністерство молоді та спорту України підписали меморандум про підтримку доброчесності в українському спорті
16:08
OPINION
Олеся Ісаюк
Бандерівська акула
16:00
На фото: концерт Океан Ельзи
Океан Ельзи випустив кліп на пісню "Я їду додому", присвячений українським саперам
15:59
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Велика Британія відправила Україні насоси, здатні відкачувати 1750 л води за секунду
15:55
Оновлено
ЗСУ, контрнаступ
Сили оборони за тиждень звільнили 7 населених пунктів на Запорізькому напрямку, а в районі Вугледара на Донеччині просунулися до 1 км
15:37
НАТО
США намагаються переконати інші країни підтримати вступ України до НАТО, – CNN
15:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:20
Одесит організував групу шахраїв, яка привласнювала telegram-акаунти українців і викрадала гроші
15:15
санкції проти Росії
ЄС може прибрати з нового санкційного списку 5 китайських компаній, які пов'язані з РФ, − Bloomberg
15:13
Ексклюзив
Краматорськ, Костянтинівка обстріл
Такого потужного вибуху я ще не бачив: депутат Дружківської міськради про ракетний обстріл Краматорська 14 червня
15:00
погода
На заході знову невелике похолодання, найспекотніше у південній частині: прогноз погоди на 16 червня від Наталки Діденко
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV