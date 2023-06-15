Армія дронів: для ЗСУ купили 3864 безпілотники

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Армія дронів – важливий проєкт, який спрямований на те, аби забезпечити Сили безпеки й оборони сучасними, якісними безпілотниками у достатній кількості. Протягом 11 місяців за кошти ми United24 закупили 3864 БПЛА на понад 4,3 млрд грн", - сказав Федоров.

Міністр зазначив, що наразі завершився перший етап проєкту "Армія дронів", за результатами якого Центри підготовки операторів БПЛА навчили 10 тис. військових за 10 місяців. Ще 10 тис. операторів БПЛА планують підготувати в межах другого етапу.

Проєкт "Армія дронів" стартував 1 липня 2022 року. Він започаткований Генштабом ЗСУ і Мінцифри з метою придбання безпілотників для ЗСУ та навчання фахівців для роботи з цією технікою.