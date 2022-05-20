Міноборони США показали, як американці завантажують для України бронетранспортери M113
Американські військові вже завантажують для України бронетранспортери M113
Світлини поширив офіційний Facebook Міноборони США.
"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "У Форт Стюарт, штат Джорджія, військовослужбовці Aрмії США з 3-ї піхотної дивізії США завантажують бронетранспортери M113, які прямують до Європи для надання військової допомоги України", - йдеться у повідомленні американців.
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