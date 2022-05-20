Світлини поширив офіційний Facebook Міноборони США.

"Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "У Форт Стюарт, штат Джорджія, військовослужбовці Aрмії США з 3-ї піхотної дивізії США завантажують бронетранспортери M113, які прямують до Європи для надання військової допомоги України", - йдеться у повідомленні американців.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb