Міносвіти рекомендує школам самостійно обрати дату завершення навчання
Міністерство освіти і науки України рекомендує школам самостійно визначити дату завершення навчального року в умовах війни
Про це йдеться у наказі міністра Сергія Шкарлета, повідомили у міністерстві.
Школам рекомендують:
- самостійно визначити день завершення освітнього процесу у навчальному році;
- ущільнити матеріал, щоб забезпечити виконання програм;
- організувати самостійну навчальну діяльність учнів, дистанційно провівши з ними консультації.
Підсумкова атестація скасована - у разі потреби вчителі можуть оцінити знання дітей дистанційно.
Міносвіти наголошує, що в умовах воєнного стану важливо забезпечити права учнів і дати їм можливість продовжувати здобувати освіту.
Зокрема, керівництво закладів має:
- перевести школярів на наступний рік навчання в установленому порядку;
- видати свідоцтва або табелі досягнень;
- видати документи про здобуття освіти.
Свідоцтво може видати школа за місцем постійного чи тимчасового проживання, зокрема приватні навчальні заклади, якщо дитина зарахована до нової школи.
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