Міносвіти рекомендує школам самостійно обрати дату завершення навчання

Про це йдеться у наказі міністра Сергія Шкарлета, повідомили у міністерстві.

Школам рекомендують:

самостійно визначити день завершення освітнього процесу у навчальному році;

ущільнити матеріал, щоб забезпечити виконання програм;

організувати самостійну навчальну діяльність учнів, дистанційно провівши з ними консультації.

Також відомство звернулося до директорів та вчителів із закликом звернути особливу увагу на необхідність психологічної підтримки учнів.

Підсумкова атестація скасована - у разі потреби вчителі можуть оцінити знання дітей дистанційно.

Міносвіти наголошує, що в умовах воєнного стану важливо забезпечити права учнів і дати їм можливість продовжувати здобувати освіту.

Зокрема, керівництво закладів має:

перевести школярів на наступний рік навчання в установленому порядку;

видати свідоцтва або табелі досягнень;

видати документи про здобуття освіти.

Свідоцтво може видати школа за місцем постійного чи тимчасового проживання, зокрема приватні навчальні заклади, якщо дитина зарахована до нової школи.