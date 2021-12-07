Мінреінтеграції визначило перелік товарів, обмежених чи заборонених до перевезення через адмінмежу із окупованим Кримом

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.



Наказ визначає, що до переліку особистих речей, дозволених до переміщення через адмінмежу з Кримом, належать товари, які мають ознаки вжитку, а також інші товари, що переміщуються як особисті речі у ручній поклажі та супроводжувальному багажі.

Наказ встановлює наступні обмеження вартості/ваги/кількості при переміщенні інших товарів, які не мають ознак вжитку, та переміщуються як особисті речі через адміністративну межу у ручній поклажі та супроводжувальному багажі фізичної особи:

- з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповану територію - без обмежень;

- з тимчасово окупованої території на контрольовані Україною території - сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тис. грн та/або сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну особу (за умови, що харчові продукти - не більше 2 кг кожного найменування та непродовольчі товари - не більше 2 одиниць кожного найменування).



Фізична особа може переміщувати через адмінмежу готівку в сумі, що не перевищує 100 тис. грн, або еквівалент у іноземній валюті за курсом, визначеним НБУ на день перетину адмінмежі. Якщо ж сума перевищуватиме 100 тис. грн, особа має надати підтверджувальний документ щодо походження коштів.



Серед заборонених для перевезення товарів, зокрема:

зброя та боєприпаси, а також їх частини, муляжі таких пристроїв і предметів, пейнтбольні рушниці та інше військове спорядження;

холодна зброя та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони, легкозаймисті або інші небезпечні речовини;

електровудки, волосінні сітки, мисливські капкани;

корисні копалини;

будівельні матеріали (деревина, камінь, цемент, блоки, цегла).

Ознайомитися з повним переліком товарів можна за посиланням.