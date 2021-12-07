Мінреінтеграції визначило перелік товарів, обмежених чи заборонених до перевезення через адмінмежу із окупованим Кримом
У вівторок, 7 грудня, набув чинності наказ №258 Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, що визначає перелік товарів, які можна або заборонено перевозити черед адміністративну межу з окупованим Кримом
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Наказ визначає, що до переліку особистих речей, дозволених до переміщення через адмінмежу з Кримом, належать товари, які мають ознаки вжитку, а також інші товари, що переміщуються як особисті речі у ручній поклажі та супроводжувальному багажі.
Наказ встановлює наступні обмеження вартості/ваги/кількості при переміщенні інших товарів, які не мають ознак вжитку, та переміщуються як особисті речі через адміністративну межу у ручній поклажі та супроводжувальному багажі фізичної особи:
- з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповану територію - без обмежень;
- з тимчасово окупованої території на контрольовані Україною території - сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тис. грн та/або сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну особу (за умови, що харчові продукти - не більше 2 кг кожного найменування та непродовольчі товари - не більше 2 одиниць кожного найменування).
Фізична особа може переміщувати через адмінмежу готівку в сумі, що не перевищує 100 тис. грн, або еквівалент у іноземній валюті за курсом, визначеним НБУ на день перетину адмінмежі. Якщо ж сума перевищуватиме 100 тис. грн, особа має надати підтверджувальний документ щодо походження коштів.
Серед заборонених для перевезення товарів, зокрема:
- зброя та боєприпаси, а також їх частини, муляжі таких пристроїв і предметів, пейнтбольні рушниці та інше військове спорядження;
- холодна зброя та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони, легкозаймисті або інші небезпечні речовини;
- електровудки, волосінні сітки, мисливські капкани;
- корисні копалини;
- будівельні матеріали (деревина, камінь, цемент, блоки, цегла).
Ознайомитися з повним переліком товарів можна за посиланням.
- Нагадаємо, 1 грудня на адмінкордоні з окупованим Кримом відкрилися пункти вакцинації від COVID-19.
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