На адмінкордоні з окупованим Кримом відкрилися пункти вакцинації від COVID-19

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"З понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00 працюватимуть мобільні бригади у складі одного лікаря та медичної сестри. Пункти вакцинації на контрольних пунктах в'їзду-виїзду мають необхідне обладнання, а також забезпечені медичними працівниками, які здійснюватимуть відповідні маніпуляції", - йдеться у повідомленні.

У пунктах щеплення на КПВВ доступні вакцини Pfizer, Moderna та Coronavac. Громадянам видаватимуть довідки про щеплення, а також вноситимуть дані про вакцинацію до електронної медичної системи.







Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук наголосила, що це було одне з пріорітетних завдань на КПВВ. Тепер громадянам буле легше перетинати адмінмежу із Херсонською областю.

Нагадаємо, 23 листопада Ірина Верещук заявила, що у 2022 році на КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" стануть доступними регулярні пасажирські перевезення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"Відтепер кримчани зможуть отримати якісні медичні послуги прямо на КПВВ. Це значно полегшить процес перетину адмінмежі АР Крим та м.Севастополя з Херсонською областю", - зазначила Верещук.