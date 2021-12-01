На адмінкордоні з окупованим Кримом відкрилися пункти вакцинації від COVID-19
На КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" у Херсонській області відкрилися пункти вакцинації від COVID-19. Усі охочі зможуть зробити щеплення
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"З понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00 працюватимуть мобільні бригади у складі одного лікаря та медичної сестри. Пункти вакцинації на контрольних пунктах в'їзду-виїзду мають необхідне обладнання, а також забезпечені медичними працівниками, які здійснюватимуть відповідні маніпуляції", - йдеться у повідомленні.
У пунктах щеплення на КПВВ доступні вакцини Pfizer, Moderna та Coronavac. Громадянам видаватимуть довідки про щеплення, а також вноситимуть дані про вакцинацію до електронної медичної системи.
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук наголосила, що це було одне з пріорітетних завдань на КПВВ. Тепер громадянам буле легше перетинати адмінмежу із Херсонською областю.
- Нагадаємо, 23 листопада Ірина Верещук заявила, що у 2022 році на КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" стануть доступними регулярні пасажирські перевезення.
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