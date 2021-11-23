Верещук: з КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" запустять транспорт до окупованого Криму

Про це Верещук сказала під час робочої поїздки на Херсонщину, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.



"ДП Мінреінтеграції вже вирішує питання розміщення автостанції на КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на ТОТ та виїзду з неї", - повідомили в міністерстві.



За словами Ірини Верещук, міністерство розглядає питання придбання чотирьох електрокарів, які перевозитимуть людей.



"Ми вже готові оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні, тому до лютого це питання перевезення, коли ми говоримо від нуля й до населених пунктів, буде вирішене", - сказала Верещук.



Крім того, міністерка анонсувала облаштування на КПВВ аптечного пункту та відділення банку.

Нагадаємо, 19 жовтня Херсонська ОДА закрила КПВВ "Чаплинка" на межі з окупованим Кримом.

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