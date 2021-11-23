Верещук: з КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" запустять транспорт до окупованого Криму
Віцепрем'єрміністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у 2022 році на КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" стануть доступними регулярні пасажирські перевезення
Про це Верещук сказала під час робочої поїздки на Херсонщину, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
"ДП Мінреінтеграції вже вирішує питання розміщення автостанції на КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на ТОТ та виїзду з неї", - повідомили в міністерстві.
За словами Ірини Верещук, міністерство розглядає питання придбання чотирьох електрокарів, які перевозитимуть людей.
"Ми вже готові оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні, тому до лютого це питання перевезення, коли ми говоримо від нуля й до населених пунктів, буде вирішене", - сказала Верещук.
Крім того, міністерка анонсувала облаштування на КПВВ аптечного пункту та відділення банку.
- Нагадаємо, 19 жовтня Херсонська ОДА закрила КПВВ "Чаплинка" на межі з окупованим Кримом.
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