Мінсоцполітики пропонує розширити програму пенсійних доплат на українців 70-75 років

Про це пресслужба Міністерства соціальної політики повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, у разі включення до програми пенсіонерів від 70 до 75 років підвищення доходів отримають до 1,5 млн осіб.



У пресслужбі нагадали, що протягом 2020 та 2021 року адресну доплату у розмірі 500 грн щомісяця отримують пенсіонери старші за 80 років, пенсії для яких не можуть бути меншими за 2600 грн. Зазначається, що ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів.



Крім того, у 2021 році до програму долучилися пенсіонери віком від 75 до 80 років. З 1 жовтня вони отримуватимуть щомісяця компенсацію у розмірі 400 грн. Пенсійна виплата для них становитиме не менше 2500 грн. Таке розширення програми підвищить доходи для ще 1 млн осіб.



У відомстві додали, що в рамках підготовки проєкту Держбюджету на наступний рік опрацьовуються й інші пропозиції до календаря підвищення пенсій. Зокрема, пропонується з 1 січня підвищити пенсії людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи; індексацію з 1 березня страхових пенсій для близько 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком від 80 років та пенсіонерів від 75 до 80 років; перерахунок з 1 липня і 1 грудня пенсійних виплат у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб; перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв'язку із прогнозованих підвищенням мінімальної зарплати.

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