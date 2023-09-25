Мінцифра, Дія та Google запускають оновлений курс "Основи штучного інтелекту" для українців
Курс "Основи АІ" доступний для всіх українців, які хочуть прокачати свої навички в технологіях. По успішному закінченню можна отримати сертифікат від Google
Про це пише міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Хотіли опанувати штучний інтелект, але не знали, з чого почати? Цей курс саме для вас. Навчайтеся з топовими експертами з Google та інших компаній, щоб прокачати бізнес чи спростити повсякденне життя за допомогою ШІ", - закликає міністр.
Google разом із Мінцифрою та Дією запрошують українців на новий курс "Основи АІ", де навчатимуть застосовувати штучний інтелект у повсякденній діяльності.
Курс розрахований на початківців, які хочуть навчитися принципів ШІ від експертів з різних компаній. Курс складається з 36 уроків, які охоплюють теми:
- що таке AI та чому він важливий;
- як використовувати ШІ у роботі, бізнесі, повсякденні;
- які ризики пов’язані зі штучним інтелектом;
- як ШІ може змінити бізнес.
Курс доступний для всіх українців, яким цікаво технології, без вимог до досвіду, віку чи геолокації.
Федоров наголосив, єдине, що потрібно - це мотивація.
По закінченню курсу можна отримати сертифікат від Google, додати його до свого резюме або поділитися в LinkedIn.
Реєстрація за посиланням.
- Попередню версію онлайн-курсу "Основи AI" Google запустив в Україні 3 травня, аби допомогти з опануванням технічних спеціальностей і здобути практичні навички використання штучного інтелекту.
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