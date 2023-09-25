Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Мінцифра, Дія та Google запускають оновлений курс "Основи штучного інтелекту" для українців

Мінцифра, Дія та Google запускають оновлений курс "Основи штучного інтелекту" для українців

25 вересня, 2023 понедiлок
14:26
Технології Штучний інтелект, ШІ

Курс "Основи АІ" доступний для всіх українців, які хочуть прокачати свої навички в технологіях. По успішному закінченню можна отримати сертифікат від Google

Про це пише міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Хотіли опанувати штучний інтелект, але не знали, з чого почати? Цей курс саме для вас. Навчайтеся з топовими експертами з Google та інших компаній, щоб прокачати бізнес чи спростити повсякденне життя за допомогою ШІ", - закликає міністр.

Google разом із Мінцифрою та Дією запрошують українців на новий курс "Основи АІ", де навчатимуть застосовувати штучний інтелект у повсякденній діяльності.

Курс розрахований на початківців, які хочуть навчитися принципів ШІ від експертів з різних компаній. Курс складається з 36 уроків, які охоплюють теми:

  • що таке AI та чому він важливий;
  • як використовувати ШІ у роботі, бізнесі, повсякденні;
  • які ризики пов’язані зі штучним інтелектом;
  • як ШІ може змінити бізнес.

Курс доступний для всіх українців, яким цікаво технології, без вимог до досвіду, віку чи геолокації.

Федоров наголосив, єдине, що потрібно - це мотивація.

По закінченню курсу можна отримати сертифікат від Google, додати його до свого резюме або поділитися в LinkedIn.

Реєстрація за посиланням.

  • Попередню версію онлайн-курсу "Основи AI" Google запустив в Україні 3 травня, аби допомогти з опануванням технічних спеціальностей і здобути практичні навички використання штучного інтелекту. 
Новини
Україна
бізнес
штучний інтелект
Дія
Читайте також:
Папа Римський Франциск
24 вересня, 2023 неділя
Папа Римський закликав союзників України "не грати в ігри" з постачанням зброї
Наслідки нічної атаки по Одесі 25 вересня 2023 р.
25 вересня, 2023 понедiлок
Унаслідок нічної атаки РФ в Одесі загинули двоє людей
25 вересня, 2023 понедiлок
Помер 50-річний народний депутат Андрій Іванчук
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.55
    Купівля 37.55
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.35
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
25 вересня
14:33
Аналітика
Нагірний Карабах
Нагірний Карабах: що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану
14:31
Міжнародний кримінальний суд, голова Петр Хофманський
Ордер на арешт Путіна: РФ оголосила в розшук голову Міжнародного кримінального суду
14:20
Хмарно на заході й півночі, сонячно на решті території: прогноз погоди на 26 вересня від Наталки Діденко
14:10
Оновлено
Коломойський, суд
Суд у справі Коломойського: на засідання прийшли ексміністр культури Ткаченко і телеведучі "1+1"
14:06
танки Абрамс
Перші американські танки Abrams прибули в Україну, - NYT
14:00
Оновлено
командувач флотом рф соколов
Удар по Севастополю: у ССО заявили про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ та 33 офіцерів
13:57
прикордонник
ЗСУ вигнали диверсантів, які проникли на Харківщину й почали зводити укріплення біля кордону
13:46
Спротив
Спротив випустив новий постер. Цього разу присвячений ураженню судна РФ "Байрактаром"
13:44
Оновлено
Андрій Коболєв
Суд ухвалив рішення зменшити суму застави для Коболєва
13:41
США долучились до проєкту Олени Зеленської "Українська книжкова поличка"
13:24
У Києві вихідними зафіксували новий температурний рекорд. Деталі
13:18
Верховна Рада
Лише 38 народних депутатів добровільно подали декларацію за 2022 рік. Список
13:09
Оновлено
Наслідки нічної атаки по Одесі 25 вересня 2023 р.
Унаслідок нічної атаки РФ в Одесі загинули двоє людей
13:08
Ексклюзив
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"На 60% провина Шмигаля": політтехнолог Загородній про конфлікт між Польщею та Україною
13:06
цибуля
Органічні продукти в Україні: Мінагрополітики розповіло про адаптацію галузі до законодавства ЄС
13:04
табір ПВК Вагнера
У Держприкордонслужбі назвали кількість вагнерівців у Білорусі
12:53
Оновлено
Обстріл Херсона 24 вересня
РФ вдарила по Бериславу на Херсонщині: загинули дві людини, ще двох поранено
12:47
На фото: бойові балістичні шоломи
Військові випробували нові бойові балістичні шоломи від Міноборони
12:45
СБУ на кордоні затримала наркоторговця
Перевозив у шлунку кокаїн на 3,5 млн грн: СБУ на кордоні затримала наркоторговця
12:31
відключення електроенергії
Через обстріли РФ знеструмлювалася підстанція на Херсонщині: ситуація в енергосистемі
12:25
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту Brent піднялася до $93,79 за барель
12:15
посівна аграрії
Українські агропідприємства від початку року отримали кредитів на 54,6 млрд грн
11:56
Ексклюзив
аеродром Шайковка в росії
У РФ не вистачає діючих майданчиків для переміщення літаків та кораблів, - "Інформаційний спротив"
11:48
лікарня, смерть
В Італії помер ватажок сицилійського мафіозного клану "Коза ностра"
11:24
Анджей Дуда
Дуда розповів, за якої умови Україна отримуватиме зброю від Польщі
10:54
Дмитро Кулеба
Форум оборонних індустрій: 165 компаній із 26 країн підтвердили свою участь
10:29
США Україна
Україна отримає від США $522 млн на зміцнення енергетичної системи
10:24
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі два ракетоносії з 12 "калібрами"
10:21
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка коригувала удари по місту
У Харкові СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яка коригувала удари по місту
10:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: як змінилася ціна долара та євро
10:15
Ексклюзив
Навіть сотня ATACMS на першому етапі суттєво знизить стабільність російського забезпечення, - Згурець
10:05
Наслідки російської атаки по Одесі
Окупанти за добу атакували 10 областей України: 4 людини загинули, 13 поранено
09:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Брехня в TikTok становить загрозу на виборах в Словаччині, у Канаді скандал через овації українському ветерану. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
09:58
Укрпошта оголосила випуск марки "Зброя Перемоги. Світ з Україною"
09:44
Оновлено
Курськ
Росіяни заявили про збиття 8 дронів над Кримом і територією РФ: ЗМІ пишуть про влучання у будівлю МВС у Курську
09:40
Андрій Іванчук
Помер 50-річний народний депутат Андрій Іванчук
09:31
Вірменія
В Єревані заарештували сина експрезидента Вірменії Кочаряна
09:27
Греція
Греція продовжила дію статусу тимчасового захисту для українців
09:03
Ексклюзив
Пресофіцер артбригади розповів, як противник змінив логістику на Бахмутському напрямку
09:02
Капсула зі зразками з астероїда Бенну
Американські вчені пояснили, чому зразки з астероїда Бенну такі особливі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV