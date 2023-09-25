Мінцифра, Дія та Google запускають оновлений курс "Основи штучного інтелекту" для українців

Про це пише міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Хотіли опанувати штучний інтелект, але не знали, з чого почати? Цей курс саме для вас. Навчайтеся з топовими експертами з Google та інших компаній, щоб прокачати бізнес чи спростити повсякденне життя за допомогою ШІ", - закликає міністр.

Google разом із Мінцифрою та Дією запрошують українців на новий курс "Основи АІ", де навчатимуть застосовувати штучний інтелект у повсякденній діяльності.

Курс розрахований на початківців, які хочуть навчитися принципів ШІ від експертів з різних компаній. Курс складається з 36 уроків, які охоплюють теми:

що таке AI та чому він важливий;

як використовувати ШІ у роботі, бізнесі, повсякденні;

які ризики пов’язані зі штучним інтелектом;

як ШІ може змінити бізнес.

Курс доступний для всіх українців, яким цікаво технології, без вимог до досвіду, віку чи геолокації.

Федоров наголосив, єдине, що потрібно - це мотивація.

По закінченню курсу можна отримати сертифікат від Google, додати його до свого резюме або поділитися в LinkedIn.



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