Мінцифра запустило портал "Доказ" для збору даних про воєнні злочини РФ. Як подати інформацію

Про запуск порталу повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, передає Еспресо.TV.

"Запускаємо портал, де збиратимемо всі докази злочинів окупанта на нашій землі. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі", – зазначили в міністерстві.

Долучитися до збору доказів воєнних злочинів РФ може кожен, хто став свідком бойових дій ворога у своєму регіоні, насилля, пошкодження об’єктів інфраструктури, диверсій тощо.

Інформацію можна надсилати на портал https://dokaz.gov.ua/

Дані потрібно завантажувати у відповідні розділи:

"Докази воєнних злочинів проти українців". У ньому документують воєнні злочини та злочини проти людяності. Усі докази використовуватимуть для притягнення росії до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.

"Матеріальні збитки". У цей розділ варто завантажувати докази матеріальної шкоди, завданої Україні. Кожен може надати інформацію про руйнування та шкоду приватного й державного майна.

"Порушення прав людини". Розділ для фіксації порушень прав людини, докази будуть надіслані у Європейський суд з прав людини.

Нагадаємо, органи прокуратури Житомирщини розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни представниками збройних сил РФ.

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