Мінцифра запустило портал "Доказ" для збору даних про воєнні злочини РФ. Як подати інформацію
Докази воєнних злочинів Росії знадобляться для того, щоб віддати ворога під трибунал.
Про запуск порталу повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, передає Еспресо.TV.
"Запускаємо портал, де збиратимемо всі докази злочинів окупанта на нашій землі. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі", – зазначили в міністерстві.
Долучитися до збору доказів воєнних злочинів РФ може кожен, хто став свідком бойових дій ворога у своєму регіоні, насилля, пошкодження об’єктів інфраструктури, диверсій тощо.
Інформацію можна надсилати на портал https://dokaz.gov.ua/
Дані потрібно завантажувати у відповідні розділи:
"Докази воєнних злочинів проти українців". У ньому документують воєнні злочини та злочини проти людяності. Усі докази використовуватимуть для притягнення росії до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.
"Матеріальні збитки". У цей розділ варто завантажувати докази матеріальної шкоди, завданої Україні. Кожен може надати інформацію про руйнування та шкоду приватного й державного майна.
"Порушення прав людини". Розділ для фіксації порушень прав людини, докази будуть надіслані у Європейський суд з прав людини.
- Нагадаємо, органи прокуратури Житомирщини розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни представниками збройних сил РФ.
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