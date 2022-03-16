Прокуратура почала провадження через ракетно-бомбові удари на Житомирщині

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Органи прокуратури Житомирщини розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни представниками збройних сил РФ. За даними слідства, вночі 15 березня 2022 року ворог завдав ракетно-бомбових ударів по населених пунктах Малинської ОТГ Коростенського району. Внаслідок обстрілу зруйновано виробничий цех та господарські приміщення двох місцевих фабрик.

Окрім цього окупанти відкрили вогонь по мирних жителях селі Юрівка. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще одна отримала поранення. Також завдали серію обстрілів по приватних житлових будинках, внаслідок чого два будинки зруйновано та 10 пошкоджено.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення № 1 Коростенського райуправління поліції.

Нагадаємо, в ніч з 13 проти 14 березня на Житомирщині ракетним ударом окупантів знищено 7 будівель, постраждали люди.

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