Мінцифри: обіг криптовалют в Україні становить 1 млрд грн на добу
Обіг криптовалют в Україні становить близько 1 млрд грн на добу
Про це пише Інтерфакс-Україна.
"Якщо ми говоримо про ринок віртуальних активів... це один із найбільш цікавих і перспективних ринків у світі. Якщо ми говоримо про те, де є Україна (на жаль, це неофіційна інформація, вона з'явиться лише після того, як з'явиться регулювання), то це близько 1 млрд грн за день", - цитує агентство слова заступника міністра цифрової трансформації Максима Дем'янюка.
За його словами, криптовалюти у 50 разів перевищують вклади в українські гривневі акції та цінні папери без урахування облігацій внутрішньої національної позики (ОВДП).
"Ми не можемо робити вигляд, що його немає (ринку криптовалют в Україні - ІФ), саме тому останні півтора року Мінціфри поставило перед собою завдання надати регулювання цьому ринку", - додав Дем'янюк, зазначивши, що відсутність правового регулювання є основною проблемою в цьому питанні.
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