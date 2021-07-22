Мінцифри оголосило тендер на розробку англомовної версії "Дії"

Про це у Facebook повідомила пресслужба Мінцифри.



Згідно з повідомленням, E-Governance Academy Естонії оголосила тендер на модернізацію платформи управління електронними послугами та електронного кабінету користувача, які є складовими порталу "Дія".



Зазначається, що метою тендеру є створення англомовної версії порталу "Дія" для отримання послуг громадянами інших країн та українцями, які перебувають за кордоном.



У пресслужбі зауважили, що з переможцем тендеру буде укладений контракт на 22 місяці. Подати заявку можна до 13 серпня 2021 року.

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