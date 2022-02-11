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​Мінцифри планує в 2022 році покрити фіксованим інтернетом 98% населених пунктів і розпочинає збір заявок від сіл

11 лютого, 2022 п'ятниця
21:51

Міністерство цифрової трансформації цього року продовжить покриття фіксованим інтернетом населених пунктів і закликає села, де немає волоконно-оптичних мереж, подавати заявки на підключення

Про це в програмі "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV розповів Андрій Набок, керівник експертної групи розвитку фіксованого інтернету в Міністерстві цифрової трансформації.​

"Теза про те, що в Україні погано розвинений інтернет у селах – це вже стереотип. В рамках інтернет-субвенції торік ми планували покрити 3 тисячі сіл за 500 млн грн, але завдяки добре налаштованим процесам використали трохи більше половини цього бюджету, щоб досягти своєї мети", –  сказав він.

Підключено 3 тисячі сіл, 1 млн людей вперше отримали технічну можливість підключитися до інтернету, покрито фіксованим інтернетом ще 6 тис. об'єктів соціальної інфраструктури - школи, садочки, бібліотеки, повідомив голова експертної групи.

"Цього року ми плануємо продовжити цей проект і хочемо досягти показника покриття в близько 97-98%", – додав Андрій Набок.

За словами Набока, зараз волоконно-оптичні мережі відсутні тільки в найменших селах з невеликою кількістю мешканців. Однак такі села можуть приєднатися до фіксованого інтернету цього року, Верховна Рада виділила на продовження цього проекту ще 500 млн грн.

"Ми будемо на наступному тижні розпочинати збір заявок від територіальних громад. Якщо є село, де немає інтернету і жодного провайдера немає, пропоную мешканцям звертатися до голів своїх територіальних громад – голів сільських чи міських рад, щоб стимулювати їх подавати такі заявки. В цьому році плануємо підключити всі села, де є хоча б один соціальний об'єкт", – наголосив керівник експертної групи.



 

інтернет
Мінцифри
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