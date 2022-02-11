Мінцифри розробило дорожню карту для запуску е-гривні: Федоров розповів про переваги

Про це Федоров розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми з Національним банком розробили дорожню карту з приводу електронної гривні. Ми активно рухаємося по ній і хочемо запустити в цьому році "пілот" електронної гривні", - сказав міністр.

Федоров зазначив, що на відміну від фізичної гривні у електронної є переваги.

"По-перше, це емісія. Випустити гроші і доставити їх - це займає багато часу і грошей. По-друге, ми зможемо робити таргетовані виплати та субсидії. На прикладі програми "єПідтримка". Для її реалізації нам доводиться сильно збочуватися, щоб не було фроду (вид шахрайства, перевищення ліміту використання послуг, - ред.)", - пояснив міністр.

Очільник Мінцифри зауважив, що електронна гривня унеможливлює випадки шахрайства. Е-формат дозволяє відстежувати підозрілі транзакції, і, за словами Федорова, над цим працюють у всіх розвинених країнах світу.



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