Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Мінцифри розробило дорожню карту для запуску е-гривні: Федоров розповів про переваги

Мінцифри розробило дорожню карту для запуску е-гривні: Федоров розповів про переваги

11 лютого, 2022 п'ятниця
20:03
Економіка гривня

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Національний банк та Мінцифри розробили дорожню карту для запровадження електронної гривні

Про це Федоров розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми з Національним банком розробили дорожню карту з приводу електронної гривні. Ми активно рухаємося по ній і хочемо запустити в цьому році "пілот" електронної гривні", - сказав міністр.

Федоров зазначив, що на відміну від фізичної гривні у електронної є переваги.

"По-перше, це емісія. Випустити гроші і доставити їх - це займає багато часу і грошей. По-друге, ми зможемо робити таргетовані виплати та субсидії. На прикладі програми "єПідтримка". Для її реалізації нам доводиться сильно збочуватися, щоб не було фроду (вид шахрайства, перевищення ліміту використання послуг, - ред.)", - пояснив міністр.

Очільник Мінцифри зауважив, що електронна гривня унеможливлює випадки шахрайства. Е-формат дозволяє відстежувати підозрілі транзакції, і, за словами Федорова, над цим працюють у всіх розвинених країнах світу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Суспільство
Нацбанк
електронні гроші
Михайло Федоров
Мінцифра
е-гривня
Читайте також:
Андрей Ермак
11 лютого, 2022 п'ятниця
Перемовини в Берліні: Єрмак спрогнозував розблокування обміну полоненими та нову Нормандську зустріч і назвав Північний потік-2 "частиною загальної енергобезпеки"
Сергій Шкарлет
9 лютого, 2022 середа
До НАБУ та Генпрокурора надійшла заява про вчинення злочину міністром освіти
Разумков
9 лютого, 2022 середа
Вимкнули світло, вмовляли пресу не приходити: Разумков звинуватив СБУ у спробі зірвати його пресконференцію в Харкові
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.88
    Купівля 27.88
    Продаж 28.17
  • EUR
    Купівля 31.71
    Продаж 32.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
11 лютого
20:27
"Робота не завершена": аналітик Юсов заявив, що крім каналу "НАШ" потрібно також протидіяти пропаганді у Telegram, Youtube і Facebook
20:03
Інфографіка
санний спорт, Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Розклад восьмого дня зимових Ігор у Пекіні
19:50
Олексій Данілов
"Ніхто нікуди не рухається": Данілов заявив про відсутність підстав вивозити документи держустанов на тлі загрози РФ
19:31
Ексклюзив
Олег Дунда
Мінські угоди маємо використовувати лише для повернення полонених і щоб не було вогню, - нардеп Дунда
19:29
Засідання РНБО
РНБО на п'ять років ввела санкції проти будівельної компанії та фірми, що транслює російські канали
19:16
Телеканал "НАШ"
РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"
18:53
Ярославський
Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: чоловік, який назвався винним, переховується від слідства
18:51
Євген Коноплянка
Польський футбольний клуб оголосив про трансфер Коноплянки
18:46
Прем'єр-міністерка Литви прибула в Україну: обговорила зі Шмигалем військову допомогу Україні та відвідала зону ООС
18:38
тероборона
Вишколи тероборони та резервістів можуть розпочати у березні, - очільник ЗСУ Залужний
18:35
У Харкові невідомі пошкодили фарбою пам‘ятник УПА: поліція встановлює особи зловмисників
18:23
Олесь Доній
В ОПУ підозрюють, що Кличко може піти у президенти, - екснардеп Доній про відкриття справ щодо оточення мера Києва
18:17
"Очікуємо на активізацію роботи ТКГ": Зеленський обговорив безпекову ситуацію з новим очільником ОБСЄ
18:16
У 2022 році в 30 містах України збудують сучасні урбан-парки
18:09
США завершили перекидання до Польщі 1 700 військових
17:37
Білий дім попередив виробників чипів про можливі перебої постачань матеріалів із Росії
17:35
Укроборонпром
З заводу Укроборонпрома вкрали обладнання для літаків, якими найбільше озброєна РФ
17:32
українська мова
"Намагання "поховати" мовний закон": Нацкомісія зі стандартів української мови заявила про спробу рейдерського захоплення і просить уряд про розслідування
17:21
Ексклюзив
"США можуть володіти інформацією, якої ми не маємо": експерт про заклик Байдена до американців їхати з України
17:17
Ексклюзив
Бізнес на креветках міг би стимулювати розвиток сіл, але для цього потрібна державна програма, – підприємець
17:17
Військові хірурги вчаться надавати допомогу пораненим
Росіяни в зоні ООС поранили українського військового
17:10
Марте Ульсбю-Ройселан
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 7-го дня Ігор у Пекіні
17:01
Дмитро Кулеба
Україна відкинула вимогу РФ щодо переговорів із терористами "ЛДНР", - Кулеба
17:00
Японія
Японія закликала своїх громадян поїхати з України
16:53
Сергій Кузьміних
Нардеп-"слуга" Кузьміних заявив про "100% невинуватість", суд переніс обрання йому запобіжного заходу
16:52
Оновлено
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Усі медалісти сьомого дня Ігор у Пекіні. ФОТО
16:47
падіння рубль
Платіжна система Webmoney припинила обслуговувати гаманці у російських рублях
16:46
Владислав Гераскевич
Українець Гераскевич, який зробив патріотичний протест на Олімпіаді, фінішував 18-м у фіналі зі скелетону
16:42
Інфографіка
Юлія Джима
Олімпіада-2022: Усі результати українців у сьомий день Ігор у Пекіні
16:42
48 годин на відповідь: Україна вимагає від РФ роз'яснень щодо військових навчань біля кордону
16:36
Порошенко
Порошенко: Влада намагається блокувати мою політичну діяльність, але Україна зараз потребує професіоналів у дипломатії та безпекових питаннях
16:34
Геннадій Зюганов
Лідера КПРФ Зюганова госпіталізували
16:29
Ексклюзив
Юрій Подорожній
"Очевидно, суд не має доказів": політтехнолог Подорожній пояснив, чому Порошенка не змогли заарештувати попри підозру в держзраді
16:27
Трухін та Ярославський
Ярославський - новий Трухін. Як ДТП за участю мажорів знищують владу Зеленського
16:24
Посол Нідерландів у Києві порадив співгромадянам якомога швидше їхати з України, - BNR News
16:21
Велике будівництво
У 2022 році до "Великого будівництва" включили 715 об'єктів, - Офіс Президента
16:16
Путін
Американська розвідка навмисно надавала Білому дому тривожні сценарії ескалації агресії РФ проти України, - CNN
16:12
Макрон відмовився здати ПЛР-тест в Росії через побоювання викрадення ДНК, - Reuters
16:10
Смог у Києві
У Києві встановили 46 сертифікованих датчиків контролю за якістю повітря
16:07
СБУ
Планував теракти проти мирного населення: у Запорізькій області учасника "ДНР" заочно засудили до 10 років ув'язнення
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV