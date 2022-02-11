Мінцифри розробило дорожню карту для запуску е-гривні: Федоров розповів про переваги
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Національний банк та Мінцифри розробили дорожню карту для запровадження електронної гривні
Про це Федоров розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми з Національним банком розробили дорожню карту з приводу електронної гривні. Ми активно рухаємося по ній і хочемо запустити в цьому році "пілот" електронної гривні", - сказав міністр.
Федоров зазначив, що на відміну від фізичної гривні у електронної є переваги.
"По-перше, це емісія. Випустити гроші і доставити їх - це займає багато часу і грошей. По-друге, ми зможемо робити таргетовані виплати та субсидії. На прикладі програми "єПідтримка". Для її реалізації нам доводиться сильно збочуватися, щоб не було фроду (вид шахрайства, перевищення ліміту використання послуг, - ред.)", - пояснив міністр.
Очільник Мінцифри зауважив, що електронна гривня унеможливлює випадки шахрайства. Е-формат дозволяє відстежувати підозрілі транзакції, і, за словами Федорова, над цим працюють у всіх розвинених країнах світу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.88
Купівля 27.88Продаж 28.17
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.18
- Актуальне
- Важливе