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Мінцифри створило портал із відповідями на питання про COVID-сертифікати

19 листопада, 2021 п'ятниця
17:46
Суспільство Застосунок "Дія"

Мінстерство цифрової трансформації створило окрему вебплатформу із відповідями на найпоширеніші питання щодо COVID-сертифікатів

Про це повідомляє Мінцифри у Telegram.

"У застосунку "Дія" українці згенерували вже 12,4 млн сертифікатів. З кожним днем ця кількість збільшується. Щоб допомогти кожному українцю отримати сертифікат у "Дії", ми створили спеціальний вебпортал, де зібрали всі відповіді та інструкції", - зазначили у Мінцифри.

Так, на порталі можна переглянути інформацію про види COVID-сертифікатів, покрокові інструкції та умови для генерування документа та знайти відповіді на найпоширеніші питання (наприклад, чому сертифікат не підтрягується у застосунок).

Зайти на портал можна за посиланням

  • Нагадаємо, 12 листопада у "Дії" прибрали функцію "видалити COVID-сертифікат”.
  • 15 листопада у застосунку з'явився COVID-сертифікат для тих, хто перехворів на коронавірус.

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