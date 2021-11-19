Мінцифри створило портал із відповідями на питання про COVID-сертифікати

Про це повідомляє Мінцифри у Telegram.



"У застосунку "Дія" українці згенерували вже 12,4 млн сертифікатів. З кожним днем ця кількість збільшується. Щоб допомогти кожному українцю отримати сертифікат у "Дії", ми створили спеціальний вебпортал, де зібрали всі відповіді та інструкції", - зазначили у Мінцифри.



Так, на порталі можна переглянути інформацію про види COVID-сертифікатів, покрокові інструкції та умови для генерування документа та знайти відповіді на найпоширеніші питання (наприклад, чому сертифікат не підтрягується у застосунок).



Зайти на портал можна за посиланням.

Нагадаємо, 12 листопада у "Дії" прибрали функцію "видалити COVID-сертифікат”.

15 листопада у застосунку з'явився COVID-сертифікат для тих, хто перехворів на коронавірус.