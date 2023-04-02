Минулого дня від дій загарбників 5 жителів Донеччини дістали поранення
Упродовж доби 1 квітня від російської збройної агресії дістали поранення п'ятеро мирних жителів Донецької області
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
За добу першого квітня росіяни поранили п'ятьох цивільних жителів Донеччини: трьох у Торецьку й двох у Бахмуті.
Так, від початку повномасштабного вторгнення від російської збройної агресії на Донеччині загинули щонайменше 1440 мирних мешканців, ще 3321 людина дістала поранення. Наголошується, що дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі - їх встановити неможливо.
- Нагадаємо, російська армія у суботу, 1 квітня, завдала ракетного удару по Авдіївці, що на Донеччині. Пошкоджено адмінбудівлю та об'єкт інфраструктури.
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