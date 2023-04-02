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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Минулого дня від дій загарбників 5 жителів Донеччини дістали поранення

Минулого дня від дій загарбників 5 жителів Донеччини дістали поранення

2 квітня, 2023 неділя
08:37
війна з Росією Авдіївка

Упродовж доби 1 квітня від російської збройної агресії дістали поранення п'ятеро мирних жителів Донецької області

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

За добу першого квітня росіяни поранили п'ятьох цивільних жителів Донеччини: трьох у Торецьку й двох у Бахмуті.

Так, від початку повномасштабного вторгнення від російської збройної агресії на Донеччині загинули щонайменше 1440 мирних мешканців, ще 3321 людина дістала поранення. Наголошується, що дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі - їх встановити неможливо.

Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
воєнні злочини Росії
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