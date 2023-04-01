Росія вдарила авіаракетами по Авдіївці: пошкоджено адмінбудівлю

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга також потрапила в інфраструктурний об‘єкт", - написав він.

Єрмак додав, що під час атаки люди перебували в укритті. Постраждалих немає.