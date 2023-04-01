Росія вдарила авіаракетами по Авдіївці: пошкоджено адмінбудівлю
Російська армія у суботу, 1 квітня, завдала ракетного удару по Авдіївці, що на Донеччині. Пошкоджено адмінбудівлю та об'єкт інфраструктури
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга також потрапила в інфраструктурний об‘єкт", - написав він.
Єрмак додав, що під час атаки люди перебували в укритті. Постраждалих немає.
- За добу 31 березня від російської збройної агресії загинули двоє людей в Авдіївці, що на Донеччині, ще троє людей в області дістали поранення.
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