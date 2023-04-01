Упродовж доби Росія вбила двох жителів Донеччини, троє людей поранені

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 31 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - в Авдіївці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - зазначив голова адміністрації.

Так, від 24 лютого 2022 року від російської збройної агресії на Донеччині загинули щонайменше 1440 мирних мешканців, ще 3316 людей поранені. Наголошується, що дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі - їх встановити неможливо.