Упродовж доби Росія вбила двох жителів Донеччини, троє людей поранені
За добу 31 березня від російської збройної агресії загинули двоє людей в Авдіївці, що на Донеччині, ще троє людей в області дістали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 31 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - в Авдіївці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - зазначив голова адміністрації.
Так, від 24 лютого 2022 року від російської збройної агресії на Донеччині загинули щонайменше 1440 мирних мешканців, ще 3316 людей поранені. Наголошується, що дані не включають жертв у Маріуполі та Волновасі - їх встановити неможливо.
- Нагадаємо, 31 березня російські загарбники з артилерії обстріляли Авдіївку на Донеччині, унаслідок атаки двоє людей загинули, серед них немовля. За день до трагедії родину просили евакуюватися з міста.
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