РФ обстріляла Авдіївку з артилерії: вбила двох людей, у тому числі немовля

У Донецькій ОВА повідомили, що внаслідок атаки РФ на Авдіївку загинув 5-місячний хлопчик і його бабуся, мати й батько немовляти дістали поранення.

Голова адміністрації Павло Кириленко наголосив на важливості евакуюватися з міст і сіл, які знаходяться у прифронтовій зоні:

"Буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату - жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне".

Про атаку на Авдіївку раніше написав у телеграмі голова Офісу президента Андрій Єрмак.

31 березня окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії: двоє людей загинули, одна з них - дитина 2022 року народження. Ще двоє мирних жителів дістали поранення.

Зазначається, що від дій окупантів пошкоджено приватний будинок.