РФ обстріляла Авдіївку з артилерії: вбила двох людей, у тому числі немовля
Російські загарбники з артилерії обстріляли Авдіївку на Донеччині, унаслідок атаки двоє людей загинули, серед них немовля. За день до трагедії родину просили евакуюватися з міста
У Донецькій ОВА повідомили, що внаслідок атаки РФ на Авдіївку загинув 5-місячний хлопчик і його бабуся, мати й батько немовляти дістали поранення.
Голова адміністрації Павло Кириленко наголосив на важливості евакуюватися з міст і сіл, які знаходяться у прифронтовій зоні:
"Буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату - жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне".
Про атаку на Авдіївку раніше написав у телеграмі голова Офісу президента Андрій Єрмак.
31 березня окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії: двоє людей загинули, одна з них - дитина 2022 року народження. Ще двоє мирних жителів дістали поранення.
Зазначається, що від дій окупантів пошкоджено приватний будинок.
- Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що українські захисники стримують намагання РФ оточити Авдіївку на Донеччині, російські військові атакують місто з артилерії та авіації.
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