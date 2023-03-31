"Ворог обстрілює місто з артилерії та авіації": генерал Тарнавський назвав задачі ЗСУ в Авдіївці
Українські захисники стримують намагання РФ оточити Авдіївку на Донеччині, російські військові атакують місто з артилерії та авіації
Про це командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував у телеграмі.
"Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Він застосовує штурмові групи ПВК "Вагнер", обстрілює місто з артилерії та авіації, використовує бронетехніку в спробах прорвати оборону наших військ", - зазначив він.
За словами Олександра Тарнавського, захисники тримають місто. Нині ж задача - не допустити оточення Авдіївки й надалі завдавати військам РФ втрат особового складу й бронетехніки.
"Вона чітко виконується нашими воїнами", - наголосив генерал.
- Нагадаємо, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що ворог використав майже всі свої резерви на Авдіївському напрямку - це знизило кількість наступальних дій, але росіяни перекидають сили з півдня.
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