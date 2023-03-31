Про це командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував у телеграмі.

"Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Він застосовує штурмові групи ПВК "Вагнер", обстрілює місто з артилерії та авіації, використовує бронетехніку в спробах прорвати оборону наших військ", - зазначив він.

За словами Олександра Тарнавського, захисники тримають місто. Нині ж задача - не допустити оточення Авдіївки й надалі завдавати військам РФ втрат особового складу й бронетехніки.

"Вона чітко виконується нашими воїнами", - наголосив генерал.