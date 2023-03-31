Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Авдіївка - грубо кажучи, клон Бахмута. Чому зменшилась кількість наступальних дій і чому немає техніки? Наступальні дії зменшились через втрати - ворог використав майже всі свої резерви, які мав. Зараз росіяни потребують дуже великих поповнень живої сили. Саме через це кількість наступів зменшилась на Авдіївському напрямку. Але ворог постійно перекидує сили з Криму та Мелітополя та поповнюють підрозділи", - розповів він.