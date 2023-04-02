Про це Херсонська ОВА поінформувала в телеграмі.

Упродовж 1 квітня російська армія 60 разів обстрілювала Херсон та Херсонщину, випустивши 290 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та авіації.

Житлові квартали Херсона були атаковані 6 разів: пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки.

"Минулої доби на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, 2 особи дістали поранення", - зазначили в адміністрації.