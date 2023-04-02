Минулої доби РФ випустила 290 снарядів по Херсонщині, пошкоджено будинки, є загиблий і поранені
За добу 1 квітня російська армія 60 разів атакувала Херсонщину: пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, є загиблий і поранені
Про це Херсонська ОВА поінформувала в телеграмі.
Упродовж 1 квітня російська армія 60 разів обстрілювала Херсон та Херсонщину, випустивши 290 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та авіації.
Житлові квартали Херсона були атаковані 6 разів: пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки.
"Минулої доби на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, 2 особи дістали поранення", - зазначили в адміністрації.
- Нагадаємо, упродовж доби 1 квітня від російської збройної агресії дістали поранення п'ятеро мирних жителів Донецької області.
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