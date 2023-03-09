Це його очі, голос і те як він курив: українка впізнала у розстріляному росіянами військовому свого брата, - ЗМІ

Люди з ФСБ дали зелене світло вторгненню, бо були переконані, що у Байдена Паркінсон чи Альцгеймер, а Камала Гарріс сама не впорається