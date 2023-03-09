Минулої доби ворог 86 разів обстріляв Херсонщину: загинула людина, троє поранені
У середу 8 березня російські війська гатили по мирних населених пунктах Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинула людина, троє дістали поранень
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Російські загарбники 86 разів обстріляли територію Херсонщини, випустивши по області понад 430 снарядів", - пише пресслужба.
Повідомляється, що мирні населені пункти під вогнем мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків та дронів.
Російські війська сім разів били по житлових кварталах міста Херсон. У місті пошкоджені приватні та багатоквартирні домівки.
Унаслідок ворожих обстрілів 8 березня на Херсонщині загинула людина, троє мирних жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості.
- Протягом доби 7 березня росіяни випустили по території Херсонщини 309 снарядів з важкої артилерії та "градів", є поранений.
- Ввечері 7 березня біля села Трифонівка, що на Херсонщині, здетонувала російська вибухівка, поранено місцевого мешканця.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.98
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе