Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Російське Міноборони повідомляє, що літак Л-39 навчального авіаційного полку зазнав авіатрощі під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Він упав у межах аеродрому. Руйнувань і постраждалих на землі немає.

За попередньою інформацією, один із членів екіпажу загинув. У міністерстві додали, що причина аварії встановлюється.

Довідково. Л-39 – навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак виробництва Чехословаччини. Основний тренувальний літак країн-учасниць Організації Варшавського договору. На ньому переважно навчаються пілоти перед тим, як сісти за бойові літаки. Здатний нести боєкомплект з двох ракет. Екіпаж складається з двох осіб.