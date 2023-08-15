Мінус один льотчик РФ: у Краснодарському краї розбився військовий літак
На аеродромі в Краснодарському краї Росії у понеділок зазнав авіакатастрофи навчальний літак, один із членів екіпажу загинув
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Міноборони РФ
Російське Міноборони повідомляє, що літак Л-39 навчального авіаційного полку зазнав авіатрощі під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Він упав у межах аеродрому. Руйнувань і постраждалих на землі немає.
За попередньою інформацією, один із членів екіпажу загинув. У міністерстві додали, що причина аварії встановлюється.
Довідково. Л-39 – навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак виробництва Чехословаччини. Основний тренувальний літак країн-учасниць Організації Варшавського договору. На ньому переважно навчаються пілоти перед тим, як сісти за бойові літаки. Здатний нести боєкомплект з двох ракет. Екіпаж складається з двох осіб.
- Нагадаємо, 12 серпня поблизу російського Калінінграда начебто через технічну несправність впав винищувач Су-30, внаслідок чого загинули усі члени екіпажу.
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