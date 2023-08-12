У Калінінградській області РФ впав винищувач Су-30: загинув увесь екіпаж
У суботу, 12 серпня, поблизу російського Калінінграда начебто через технічну несправність впав винищувач Су-30, внаслідок чого загинули усі члени екіпажу
Про це повідомляє пресслужба західного військового округу, пише РИА Новости.
Зазначається, що винищувач зазнав аварії під час виконання навчально-тренувального польоту в Калінінградській області в безлюдній місцевості.
За даними росЗМІ, екіпаж літака загинув.
Там додають, що політ виконувався без боєкомплекту. За попередньою інформацією, причиною катастрофи стала технічна несправність.
- Також у жовтні 2022 року у російському Іркутську такий самий винищувач Су-30 впав на житловий двоповерховий будинок. Тоді обидва пілоти, що керували літаком, загинули. За версією росіяни, серед цивільних постраждалих не було.
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