Про це повідомляє пресслужба західного військового округу, пише РИА Новости.

Зазначається, що винищувач зазнав аварії під час виконання навчально-тренувального польоту в Калінінградській області в безлюдній місцевості.

За даними росЗМІ, екіпаж літака загинув.

Там додають, що політ виконувався без боєкомплекту. За попередньою інформацією, причиною катастрофи стала технічна несправність.