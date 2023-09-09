Мінус РЛС "Зоопарк", 8 складів боєприпасів, засіб ППО і 17 безпілотників: ЗСУ завдали росіянам втрат на Таврійському напрямку

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

"Протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 744 обстріли, завдав 4 ракетних та 18 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1468 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 321 особа (безповоротні - 81, поранені - 233, полон - 7)", - йдеться у зведенні про останню добу.

На Таврійському напрямку знищено 40 одиниць військової техніки противника. Мова йде про танк, бойову броньовану машину, 9 артсистем та мінометів, засіб ППО, ПТРК, 17 безпілотників, 6 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки.

Окремо варто відзначити, що Росія втратила РЛС "Зоопарк". Також було знищено 8 складів боєприпасів та 2 пункти управління ворога.