Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони мають успіх поблизу Роботиного і Кліщіївки, а також знищили 5 артсистем та 1 ЗРК росіян, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони мають успіх поблизу Роботиного і Кліщіївки, а також знищили 5 артсистем та 1 ЗРК росіян, - Генштаб ЗСУ

9 вересня, 2023 субота
20:21
Війна з Росією Map Роботине_0609

Триває 563-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти держави Україна

Подробиці того, що сталося на фронті протягом суботи, 9 вересня 2023 року, містяться у оперативній інформації від Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Ситуація на різних напрямках

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Амбарного, Бударків Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Карповичі, Леонівка Чернігівської області, Новомиколаївка, Миропільське, Тур’я Сумської області, Гур’їв Козачок, Бударки, Стариця Харківської області.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Кислівки Харківської області, Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кислівка, Кучерівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили ворожі атаки в районі Берестового. Авіаційних ударів зазнали Білогорівка Луганської області, Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове Донецької області.

Читайте також: Сергій Згурець. Трикутник на Бахмутському напрямку та співвідношення втрат зброї під час контрнаступу: воєнні підсумки тижня

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки. Ворожих авіаційних ударів зазнали Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Читайте також: Сергій Згурець. На півдні зросла кількість напрямків, де ЗСУ здійснюють тиск на ворога по лінії оборони

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, П’ятихатки, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Понятівка, Садове Херсонської області та Дніпровське Миколаївської області.

Активність окупантів

"Ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, здійснив 14 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - зазначили у Генштабі.

Удари по ворогу й просування українських військ

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території", - заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки.

Підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Андрій Ярмоленко у матчі Шотландія - Україна, Ліга націй
9 вересня, 2023 субота
Євро-2024: розклад відбіркових матчів і трансляцій 9 вересня
Росія, Ізраїль, культура, кіно
9 вересня, 2023 субота
Ізраїль підписав угоду у галузі кіно з РФ: після протестів її назвали "помилкою дипломатії"
Верховна Рада
8 вересня, 2023 п'ятниця
Безплатна освіта в обмін на військову службу: Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
9 вересня
20:30
Оновлено
Володимир Зеленський
"Російське зло вже готується до зими": Україна отримає більше зеніток Gepard для захисту енергомережі
20:30
Live
Україна - Англія
Україна - Англія 1:1: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024
20:24
розшук
На столичному Лісовому масиві чоловік з ножем напав на дітей
20:07
OPINION
Лєна Чиченіна
Фільм "Юрик". Коли глядачів вважають придурками
19:48
Румунія
На території Румунії знайшли уламки ще одного російського безпілотника
19:30
санкції для українських компаній
"Кандидати на санкції": на порталі "Війна і санкції" з’явився новий розділ, де можна слідкувати за накладанням обмежень
19:14
Оновлено
бавовна у Сімферополі
В окупованому Сімферополі горіла військова частина, у Феодосії помітили густий дим
19:12
білоруські та російські військові
Білорусь продовжила спільні навчання з Росією до 17 вересня
19:05
Ексклюзив
Путін
У росіян розписана динаміка руху фронту на 1,5 - 2 роки, - Світан
19:05
українське кіно
День українського кіно: Зеленський нагородив українських акторів
19:00
Ексклюзив
москва, кремль
Наступний заколот проти Путіна буде до кінця 2024 року. Й не такий безумний, як у Пригожина, - політолог Морозов
18:57
Ексклюзив
марш білоруської опозиції у Варшаві
З владою Ірландії йдуть перемовини про видачу "паспортів нової Білорусі", - головний редактор Єврорадіо Свердлов
18:52
Оновлено
Володимир Зеленський та Хаяші Йошімаса
Зеленський зустрівся з головою МЗС Японії Хаяші Йошімаса
18:43
Ексклюзив
Військовий аналітик Гетьман пояснив, чому звільнення Токмака стане переломом у війні
18:39
Прапор США
Розкол в Республіканській партії США загрожує майбутньому надання допомоги Україні, - Washington Post
18:33
У Новій Каховці партизани підірвали автомобіль з окупантами, які перевозили бюлетені для псевдовиборів на ТОТ
18:01
OPINION
Ігор Гулик
Урятувати Маска-"рятівника"
18:00
Оновлено
Закликали до миру, але не засудили агресію РФ: G20 ухвалили підсумкову декларацію
17:21
В'язниця Wandsworth
Поліція Британії спіймала найбільш розшукуваного підозрюваного у тероризмі втікача
16:54
МЗС України
Результати є нікчемними: Україна не визнає "президентські вибори" на території Карабаху
16:24
Авіаудар по Чернігівщині
Росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини: поранено цивільного
16:12
Огляд
Ракетний комплекс "Іскандер"
Що таке "Іскандери": як ця зброя впливає на війну в України, її особливості та характеристики
16:11
Британія солдат
Британського добровольця в Україні знайшли мертвим у водоймі зі зв'язаними руками
16:09
Ексклюзив
Євген Пригожин
У Пригожина та Уткіна були двійники, стовідсоткової впевненості щодо їхньої загибелі немає, - військовий експерт Снєгирьов
16:04
OPINION
Вадим Денисенко
Безлімітна війна
15:37
Єнс Столтенберг
"Ми не можемо розповідати, як їм воювати": генсек НАТО заявив свої сім контрнаступальних тез по Україні
15:31
Мельпомена Таврії
У Херсоні розпочався 25-й міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії"
15:16
Ексклюзив
Після виходу ЗСУ на північ Бахмута росіяни опиняться в оточенні, - Світан
15:05
Херсонщина
Російська армія обстріляла селище на Херсонщині: загинув чоловік
15:00
На Венеційському фестивалі відбулась світова прем'єра української стрічки "Назавжди-Назавжди"
14:51
Ексклюзив
війна в Україні
Політолог Морозов зазначив три обставини, які визначають контури майбутнього ходу війни
14:47
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 вересня: скільки коштує євро та долар
14:37
Оновлено
Бердянськ
Псевдовибори на ТОТ: на Запоріжжі другий день поспіль підривають"виборчі дільниці"
14:36
ВМС США
В Балтійському морі країни НАТО відпрацьовують імовірний контрудар по росіянах
14:36
Огляд
Еліна Світоліна, теніс
Матч Україна - Англія, Світоліна бере паузу, а WBA отримала апеляцію на перемогу Усика: головні новини українського спорту за тиждень
14:33
танк Leopard 1
Данія взяла у трьох музеях Leopard 1 для навчання українських військових
14:13
Сергій Ярмоленко
На війні загинув адвокат та спортсмен з Вінниці Сергій Ярмоленко
14:06
водолаз
У Британії українські водолази вчилися знаходити та знешкоджувати російські бомби та міни
14:03
снаряд зі збідненим ураном
Росіяни самі давно використовують снаряди зі збідненим ураном, - Центр протидії дезінформації
14:00
OPINION
Богдан Данилишин
В Україні кількість ФОПів перевищила довоєнний рівень
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV