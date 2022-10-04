Про це інформує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Готуються. Вони (російські окупанти - ред.) активно мінують територію і дороги в під’їзні території, й адмінбудівлі, так само й інші великі будівлі - є у нас така інформація", - сказав Гайдай.

Голова ОВА наголосив, що нині рашисти на Луганщині так масово не тікають.

"В цілому, кожний метр української землі, яку звільняють військові, це дається достатньо важкою і дорогою ціною. Все ж таки сподіваємося, що найближчим часом вже розпочнеться деокупація Луганської області. І ми вже зможемо заходити та працювати над відновленням життєдіяльності нашої громади", - додав очільник Луганщини.

Також Гайдай повідомив, що найближчим часом буде евакуація населення окупованих територій з міст, аби ніхто не постраждав при контрнаступі.

"Зимувати люди зможуть тільки у селах. Після деокупації містяни не залишаться на зиму. Людей запустимо тільки на короткий проміжок часу - подивитися дім, взяти речі. Централізоване опалення неможливо відновити так швидко", - додав Гайдай.

Збройні Сили України наблизилися майже впритул північно-західної адміністративної межі окупованої РФ Луганської області.

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