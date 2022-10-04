Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

"ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи ППО знищили два БПЛА ворога", - написав Гайдай.

Він додав, що ракетні війська та артилерія упродовж 3 жовтня уразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також п'ять інших важливих об’єктів противника.

За словами Гайдаю, було відбито атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.

Росіяни із багатьох видів озброєння обстрілювали населені пункти Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка, Дружелюбівка, Дворічна, Роздолівка, Ямпіль на Краматорському напрямку. Та

Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівка, Бахмутське, Веселе - на Бахмутському.

2 жовтня Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb