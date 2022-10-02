Після звільнення Лимана почнеться деокупація Луганської області, – Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області
Про це Гайдай сказав в етері телемарафону.
За словами очільника Луганської ОВА, яким чином і з якого напрямку буде відбуватися деокупація – це питання до військових.
"Після того, як Лиман залишать (якщо зможуть і якщо встигнуть) окупанти, після Лимана й буде починатись деокупація Луганської області. Ми всі на це чекаємо, ми підготувалися", - сказав Сергій Гайдай.
- 1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману.
- Пізніше українські військові показали, як підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман.
- У Східному угрупованні військ підтвердили, що ЗСУ увійшли до Лиману.
- Після цього міністерство оборони Росії визнало, що російські окупанти відступили з Лиману.
- Очільник Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у поразці Росії у Лимані на Донеччині командувача центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна.
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