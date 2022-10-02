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Головна війна з Росією Після звільнення Лимана почнеться деокупація Луганської області, – Гайдай

Після звільнення Лимана почнеться деокупація Луганської області, – Гайдай

2 жовтня, 2022 неділя
00:12
війна з Росією На фото військова техніка окупантів

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області

Про це Гайдай сказав в етері телемарафону.

За словами очільника Луганської ОВА, яким чином і з якого напрямку буде відбуватися деокупація – це питання до військових.

"Після того, як Лиман залишать (якщо зможуть і якщо встигнуть) окупанти, після Лимана й буде починатись деокупація Луганської області. Ми всі на це чекаємо, ми підготувалися", - сказав Сергій Гайдай.

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деокупація України
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