ЗСУ встановили прапор України на в'їзді до Лиману
Українські військові підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман в Донецькій області
Відео у telegram оприлюднив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
На відео бійці Збройних Сил України встановлюють національний прапор на в'їзді у місто біля стели з написом "Лиман".
- 1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману.
- Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що у районі Лиману зосереджено 2,5–5 тис. російських військових.
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