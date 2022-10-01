Відео у telegram оприлюднив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

На відео бійці Збройних Сил України встановлюють національний прапор на в'їзді у місто біля стели з написом "Лиман".

1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману.

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що у районі Лиману зосереджено 2,5–5 тис. російських військових.

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