В ЗСУ підтвердили, що увійшли до Лиману, у місті тривають бої
Збройні сили України увійшли до Лиману на Донеччині, у місті точаться бої
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері національного телемарафону.
Таким чином він прокоментував відео з бійцями ЗСУ, які встановили на стелі на в'ізді до міста прапор України.
"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою, - це правда. Ми вже в Лимані, але йдуть бої. Деталі будуть пізніше", - сказав Череватий.
- 1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману.
- 1 жовтня українські військові показали, як підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман.
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