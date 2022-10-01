Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері національного телемарафону.

Таким чином він прокоментував відео з бійцями ЗСУ, які встановили на стелі на в'ізді до міста прапор України.

"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою, - це правда. Ми вже в Лимані, але йдуть бої. Деталі будуть пізніше", - сказав Череватий.

1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману.

1 жовтня українські військові показали, як підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман.

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