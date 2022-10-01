Про це повідомляють російські ЗМІ.

"У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Червоний Лиман (перейменовано у Лиман, - ред.) на більш вигідні рубежі", - стверджують у міноборони РФ.

Раніше у Східному угрупованні військ ЗСУ підтвердили, що українські військові увійшли до Лиману, але зауважили, що у місті точаться бої.

1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману.

Пізніше українські військові показали, як підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман.

У Східному угрупованні військ підтвердили, що ЗСУ увійшли до Лиману.

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