У міноборони РФ визнали, що російські окупанти забралися з Лиману
Міністерство оборони Росії заявило, що російські окупанти відступили з міста Лиман у Донецькій області через загрозу оточення
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Червоний Лиман (перейменовано у Лиман, - ред.) на більш вигідні рубежі", - стверджують у міноборони РФ.
Раніше у Східному угрупованні військ ЗСУ підтвердили, що українські військові увійшли до Лиману, але зауважили, що у місті точаться бої.
- 1 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки біля Лиману.
- Пізніше українські військові показали, як підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман.
- У Східному угрупованні військ підтвердили, що ЗСУ увійшли до Лиману.
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