Мін'юст скерує до ЄСПЛ матеріали щодо визнання Росією "Л/ДНР"

Про це він написав у фейсбуці.



Кожен свій ранок я починаю з того, що відводжу дітей у школу та садок, і жоден спіч агресивного диктатора з сусідньої держави це правило змінити не зможе", - зазначив він.



Денис Малюська зауважив, що Мін'юст звернув увагу на слова президента РФ про визнання Росією "Л/ДНР" і його подальші дії.



"Готуємось подавати додаткові матеріали у ЄСПЛ щодо дій Росії на Донбасі", - наголосив міністр.

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