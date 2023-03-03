Мін'юст США набирає десятки нових прокурорів, щоб завадити РФ ухилятися від санкцій
Адміністрація президента США Джо Байдена розширює штат федеральних агентів, які розслідують порушення санкцій і експортного контролю проти РФ
Про це інформує The Wall Street Journal.
"Корпорації знаходяться на передовій, часто бачать ці порушення в першу чергу", - каже помічник генерального прокурора Метт Олсен.
Олсен розповів, що цей крок міністерство юстиції додає 25 нових прокурорів до його відділу контррозвідки та контролю за експортом, щоб завадити Росії ухилятися від санкцій США.
Також відділ контррозвідки найме юриста, який консультуватиме розслідування, пов’язані із корпораціями.
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