Про це інформує The Wall Street Journal.

"Корпорації знаходяться на передовій, часто бачать ці порушення в першу чергу", - каже помічник генерального прокурора Метт Олсен.

Олсен розповів, що цей крок міністерство юстиції додає 25 нових прокурорів до його відділу контррозвідки та контролю за експортом, щоб завадити Росії ухилятися від санкцій США.

Помічник генпрокурора додав, що нові прокурори працюватимуть з корпораціями для проведення розслідувань щодо порушення санкцій та ухилення від експортного контролю, а також будуть ініціювати кримінальні провадження проти компаній у випадку виявлення порушень.

Також відділ контррозвідки найме юриста, який консультуватиме розслідування, пов’язані із корпораціями.