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Мир дуже важливий. Російський олігарх Дерипаска закликає до негайних переговорів

3 березня, 2022 четвер
12:11
Новини Олег Дерипаска

Україна та Росія повинні якомога швидше домовлятися про мир.

Про це у своєму телеграм-каналі написав російський олігарх Олег Дерипаска, - повідомляє Еспресо.TV.

"Мир дуже важливий! Затягувати переговори – божевілля! Україна вже давно ядерна держава, - написав Дерипаска. - На її території, крім законсервованої Чорнобильської АЕС, ще 15 атомних енергоблоків і 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Для тих, хто не розуміє, - будь-який інцидент на цих об'єктах наші нащадки на території європейської Росії, України та Європи будуть згадувати нам усім! Ще років 200 з прокльонами". 

  • Нагадаємо, один з найближчих соратників Путіна Михайло Фрідман висловився проти війни.
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Чорнобиль
війна з Росією
Фрідман
Дерипаска
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