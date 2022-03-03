Мир дуже важливий. Російський олігарх Дерипаска закликає до негайних переговорів

Про це у своєму телеграм-каналі написав російський олігарх Олег Дерипаска, - повідомляє Еспресо.TV.



"Мир дуже важливий! Затягувати переговори – божевілля! Україна вже давно ядерна держава, - написав Дерипаска. - На її території, крім законсервованої Чорнобильської АЕС, ще 15 атомних енергоблоків і 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Для тих, хто не розуміє, - будь-який інцидент на цих об'єктах наші нащадки на території європейської Росії, України та Європи будуть згадувати нам усім! Ще років 200 з прокльонами".

Нагадаємо, один з найближчих соратників Путіна Михайло Фрідман висловився проти війни.