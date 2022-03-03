Мир дуже важливий. Російський олігарх Дерипаска закликає до негайних переговорів
Україна та Росія повинні якомога швидше домовлятися про мир.
Про це у своєму телеграм-каналі написав російський олігарх Олег Дерипаска, - повідомляє Еспресо.TV.
"Мир дуже важливий! Затягувати переговори – божевілля! Україна вже давно ядерна держава, - написав Дерипаска. - На її території, крім законсервованої Чорнобильської АЕС, ще 15 атомних енергоблоків і 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Для тих, хто не розуміє, - будь-який інцидент на цих об'єктах наші нащадки на території європейської Росії, України та Європи будуть згадувати нам усім! Ще років 200 з прокльонами".
- Нагадаємо, один з найближчих соратників Путіна Михайло Фрідман висловився проти війни.
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