Місія Байдена: не дати Путіну перемогти
Завтра у Польщі його промова увійде в історію. Як і сьогоднішній візит
Байден у сонячному Києві — це прекрасно.
Тепер не дати Путіну перемогти — це його місія. Як президента, як американця і як людини.
Думаю, завтра у Польщі його промова увійде в історію. Як і сьогоднішній візит.
Тепер не дати Путіну перемогти — це місія Байдена. Як президента, як американця і як людини
Ця промова буде, як відомий спіч Трумена у 1947 році, де він оголосив про допомогу з комуністичною навалою в Греції та Туреччині.
Або як промова Рейгана у 1987-му: "Пане Горбачов, знесіть цей мур".
Що і коли сталося з Берлінським муром, — ми всі пам’ятаємо.
Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України
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