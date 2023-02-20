Байден у сонячному Києві — це прекрасно.

Тепер не дати Путіну перемогти — це його місія. Як президента, як американця і як людини.

Думаю, завтра у Польщі його промова увійде в історію. Як і сьогоднішній візит.

Тепер не дати Путіну перемогти — це місія Байдена. Як президента, як американця і як людини

Ця промова буде, як відомий спіч Трумена у 1947 році, де він оголосив про допомогу з комуністичною навалою в Греції та Туреччині.

Або як промова Рейгана у 1987-му: "Пане Горбачов, знесіть цей мур".

Що і коли сталося з Берлінським муром, — ми всі пам’ятаємо.

Джерело

Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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