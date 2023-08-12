Про це Кличко написав у telegram.

Мер Києва наголосив, що міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень на знесення будинку, тож він ініціюватиме розрив Київрадою договору оренди від 2009 року на вулиці Ярославській, 13-Б. Крім того, готується звернення до правоохоронців щодо перевірки законності дій власника.

Також Кличко ініціюватиме ухвалення Київрадою рішення, яке заборонятиме власникам будівель, яким понад 100 років, не залежно від внесення в реєстр, реконструювати чи чинити інші дії з будівлями міста без висновків містобудівної ради.

Він нагадав, що у січні Верховна Рада скасувала заборону на містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України.

"І наступне й більш глобально: Київ вимагає від Верховної Ради нарешті ухвалити в другому читанні законопроєкт 0895 (від 2019 року), який дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників, повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування", - підсумував Кличко.

За його словами, цей законопроєкт розповсюджуватиметься на охорону культурної спадщини всієї країни.