Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова, пише Liga.net.

"На Ярославській зносять двохсотрічний будинок. Там, де дозволу ДОКС немає, а благоустрій анулював картку порушення благоустрою", - йдеться у повідомлені.

Згідно з документами, замість будівлі постане "клубний дім" за замовленням Сергія Боярчукова.

Зазначається, що вкінці липня було встановлено огорожу навколо будівлі. Вже 1 серпня, через поголоски, інспектори від "Київблагоустрою" видали доручення забудовнику, вимагаючи зняти будівельний паркан протягом трьох днів.

Довідка.

Будинок на Ярославській 13,Б - це зразок першої забудови Подолу після великої пожежі 1811 року. Садиба датується орієнтовно першою половиною ХІХ ст. Будівлю звели на камʼяному цоколі через часті повені на Подолі, вона є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови. З 1882 року садиба належала міщанину Харичкову, з 1898 року - сімʼї Єфросинії Кравченко.