У Києві на Подолі знесли 200-річну садибу. Вона було зразком забудови ХІХ ст.
У четвер, 10 серпня, у Києві на вулиці Ярославській забудовник зніс 200-річну садибу на Подолі, яка була зразком житлової деревʼяної забудови ХІХ ст.
Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова, пише Liga.net.
"На Ярославській зносять двохсотрічний будинок. Там, де дозволу ДОКС немає, а благоустрій анулював картку порушення благоустрою", - йдеться у повідомлені.
Згідно з документами, замість будівлі постане "клубний дім" за замовленням Сергія Боярчукова.
Зазначається, що вкінці липня було встановлено огорожу навколо будівлі. Вже 1 серпня, через поголоски, інспектори від "Київблагоустрою" видали доручення забудовнику, вимагаючи зняти будівельний паркан протягом трьох днів.
Довідка.
Будинок на Ярославській 13,Б - це зразок першої забудови Подолу після великої пожежі 1811 року. Садиба датується орієнтовно першою половиною ХІХ ст. Будівлю звели на камʼяному цоколі через часті повені на Подолі, вона є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови. З 1882 року садиба належала міщанину Харичкову, з 1898 року - сімʼї Єфросинії Кравченко.
- У Києві планують обладнати у 437 освітніх закладах укриття, а також побудувати окремі підземні сховища для деяких шкіл. Формат навчання буде залежати від кількості місць.
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