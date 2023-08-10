Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"Столиця готується до нового навчального року. Цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що станом на початок серпня завершено виконання робіт у 105 установах.

Загалом укриття вже мають:

83% закладів дошкільної освіти;

91 %﻿ загальної середньої освіти;

95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;

﻿75% закладів фахової передвищої та вищої освіти;

Заклади, які не мають своїх сховищ, укладають договори з сусідніми об’єктами, де є укриття з достатньою кількістю місць.

Також для деяких шкіл також будуть побудовані спеціальні окремі підземні сховища на їхній території. Це будуть експериментальні проєкти. Планується, що вони будуть готові до кінця року.

Форми та формати навчання будуть визначені після завершення робіт та збільшення місць в укриттях.

Загалом у Києві є 1056 комунальних освітніх закладів, які забезпечують освіту понад 405,8 тис. дітям та молодим людям різних вікових груп.

Що відомо про перевірку укриттів

У ніч на 1 червня Росія здійснила масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним із укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом до укриття загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, доручивши перевірити всі укриття в Україні, в тому числі всі у столиці. Столична влада заявила, що відтепер всі сховища у місті будуть постійно відчинені.

КМДА заявила, що укриття в Києві планують обладнати автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу і пообіцяла встановити модульні залізобетонні об'єкти захисту.

10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін після перевірки всіх укриттів столиці заявив, що лише 15% із них придатні до використання.

Водночас ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - близько 63 тис. об'єктів, із яких близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

19 липня Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дав поради українцям, які стикаються зі зачиненими укриттями під час повітряної тривоги.

29 липня стало відомо, що близько 65% закладів освіти в Україні мають укриття. Зазначається, що найкраща ситуація з укриттями в закладах професійно-технічної освіти - 95%. Лише 55% дитячих садочків мають укриття, а в школах ситуація трохи краща - 75% обладнані бомбосховищами.