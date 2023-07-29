В Україні 45% дитячих садків не мають укриття

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко у телемарафоні.

"На даний час держава виділила окрему субвенцію для забезпечення і додаткового облаштування укриттів - це 1,5 млрд гривень. Була постанова про її розподіл, і ця субвенція вже пішла по регіонах, і регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає", - повідомив Вітренко.

Зазначається, що найкраща ситуація з укриттями в закладах професійно-технічної освіти - 95%. Лише 55% дитячих садочків мають укриття, а в школах ситуація трохи краща - 75% обладнані бомбосховищами.

"Але я впевнений, що за цей період, який залишився до початку першого вересня, але регіональна влада зроблять все можливе для того, щоб з 1 вересня діти могли навчатися очно в закладах освіти", - наголосив заступник міністра.