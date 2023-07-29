В Україні 45% дитячих садків не мають укриття
Станом на 29 липня 2023 року близько 65% закладів освіти в Україні мають укриття. Там може розміститися приблизно 56% учасників освітнього процесу
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко у телемарафоні.
"На даний час держава виділила окрему субвенцію для забезпечення і додаткового облаштування укриттів - це 1,5 млрд гривень. Була постанова про її розподіл, і ця субвенція вже пішла по регіонах, і регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає", - повідомив Вітренко.
Зазначається, що найкраща ситуація з укриттями в закладах професійно-технічної освіти - 95%. Лише 55% дитячих садочків мають укриття, а в школах ситуація трохи краща - 75% обладнані бомбосховищами.
"Але я впевнений, що за цей період, який залишився до початку першого вересня, але регіональна влада зроблять все можливе для того, щоб з 1 вересня діти могли навчатися очно в закладах освіти", - наголосив заступник міністра.
- У п'ятницю, 28 липня, на черговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні". Освітній процес має початися з 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.
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