Уряд визначив тривалість 2023/2024 навчального року
У п'ятницю, 28 липня, на черговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні"
Про це йдеться на сайті Міністерства освіти України.
"Метою постанови є зменшення загроз життя і здоров’я здобувачів освіти та працівників закладів освіти у період дії воєнного стану через урегулювання питання організованого початку 2023/2024 навчального року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що організація освітнього процесу залежить від конкретної безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Обласні військові адміністрації і засновники закладів освіти в цих умовах повинні ухвалювати рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я населення.
Як повідомляє тг-канал "Уряд online", освітній процес має початися з 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.
"Акт визначає тривалість навчального року, а також завдання обласним та Київській міській військовим адміністраціям щодо забезпечення його організованого початку спільно із засновниками закладів освіти залежно від безпекової ситуації", - додали в Міністерстві.
- Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що за час війни в Україні війська російської армії пошкодили понад тисячу закладів освіти по всій країні, зокрема, зруйнували вщент 180 українських шкіл.
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