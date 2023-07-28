Уряд визначив тривалість 2023/2024 навчального року

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти України.

"Метою постанови є зменшення загроз життя і здоров’я здобувачів освіти та працівників закладів освіти у період дії воєнного стану через урегулювання питання організованого початку 2023/2024 навчального року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організація освітнього процесу залежить від конкретної безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Обласні військові адміністрації і засновники закладів освіти в цих умовах повинні ухвалювати рішення, що необхідні для збереження життя та здоров’я населення.

Як повідомляє тг-канал "Уряд online", освітній процес має початися з 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.

"Акт визначає тривалість навчального року, а також завдання обласним та Київській міській військовим адміністраціям щодо забезпечення його організованого початку спільно із засновниками закладів освіти залежно від безпекової ситуації", - додали в Міністерстві.