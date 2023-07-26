Російська армія знищила вщент 180 українських шкіл, - Лісовий

Про це повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми маємо 180 тільки шкіл, зруйнованих вщент. Понад 300 закладів освіти зруйновано", - повідомив Лісовий.

Також він наголосив, що понад 1000 освітніх закладів пошкоджені й підлягають експертизі, чи можуть вони бути відбудовані, чи ні.

Освітній процес в Україні та стан укриттів

Міністр освіти та науки нагадав, що уряд виділив 1,5 млрд грн на облаштування укриттів до нового навчального року. За словами міністра, три чверті шкіл облаштовані укриттями різного рівня та якості.



"75% шкіл облаштовані укриттями, але це не означає, що 75% учнів можуть повернутися до навчання. Це близько 9 тисяч шкіл, загалом у нас 13 тисяч шкіл. Для нас є пріоритетом повернення учнів, ми повертаємося до навчання там, де це можливо з безпекових питань. В регіонах, які наближені до зони бойових дій, навчання відбуватиметься онлайн", - наголосив Лісовий.

Він додав, що Міністерство освіту й науки рекомендує також і вишам повернутися до офлайн-навчання з дотриманням безпекових вимог задля підвищення якості освіти. Очільник МОН зазначає, що багатьом закладам вищої освіти архітектура дозволяє облаштувати укриття, однак не всюди можна прийняти всіх студентів.



Окрім цього, Лісовий також розповів, що ще однією проблемою є міграція викладачів. За його словами, це також може створити перепони для відновлення аудиторного навчання. Тож керівництво закладів вищої освіти буде самостійно ухвалювати рішення про відновлення навчання в офлайн-форматі.