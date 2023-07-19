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Українцям дали поради: що робити, якщо укриття зачинене під час тривоги

19 липня, 2023 середа
20:03
Суспільство укриття

У четвер, 19 липня, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дав поради українцям, які стикаються зі зачиненими укриттями під час повітряної тривоги

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Укриття зачинене під час повітряної тривоги. Що робити? Право перебувати в безпеці є у кожного українця. Саме тому кожен має право потрапити в укриття під час повітряної тривоги", - наголошує Центр.

Найближче до вас укриття можна знайти за допомогою спеціального чат-бота в Telegram або Viber.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також поділився відеороликом:

1. Спочатку зателефонуйте на гарячу лінію Комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" - (044) 430-37-13 або 101. Рятувальники приїдуть та відчинять укриття.

2. Далі зателефонуйте до поліції - 102. Поліція зафіксує, що укриття було зачинене.

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